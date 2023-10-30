النفط ينخفض 1 % قبل إعلان بيانات اقتصادية أمريكية وصينية

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1 في المائة اليوم، مع تحلي المستثمرين بالحذر قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" وبيانات الصناعات التحويلية في الصين هذا الأسبوع، وهو ما فاق تأثيره الدعم المستمد من التوتر في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة (03:50) بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.6 في المائة أو 1.1 دولار إلى 89.37 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 1.2 في المائة أو 1.34 دولار إلى 84.20 دولار للبرميل.

وقالت تينا تينغ محللة سي إم سي ماركتس "على الرغم من التصعيد في الحرب بين حماس وإسرائيل فإن الاجتياح البري متوقع على نطاق واسع"، مضيفة "الوضع في مطلع الأسبوع يشير إلى عدم التصعيد أكثر إلى حرب إقليمية أوسع، ما تسبب في تراجع أسعار النفط".

وصعد الخامان 3 في المائة يوم الجمعة عند الإغلاق بعدما كثفت إسرائيل عملياتها البرية في غزة، الأمر الذي يعزز مخاوف من اتساع نطاق الصراع في منطقة تشكل ثلث إنتاج النفط العالمي.

ويترقب المستثمرون ما سيسفر عنه اجتماع السياسة النقدية في المركزي الأمريكي يوم الأربعاء وبيانات الوظائف الأمريكية، تلمسا لمؤشرات على أي تباطؤ اقتصادي قد يؤثر في طلب الوقود في أمريكا، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المركزي الأمريكي على سعر الفائدة دون تغيير.