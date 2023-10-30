دعم بوروندي لاستضافة السعودية لإكسبو 2030 وكأس العالم 2034

استقبل الرئيس ايفاريست ندايشيمي رئيس جمهورية بوروندي، اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وذلك خلال زيارته الرسمية للجمهورية.

وجرى خلال الاستقبال، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وعبر وزير الدولة للشؤون الخارجية عن شكر وتقدير المملكة لدعم جمهورية بوروندي لملف استضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، وترشح المملكة لاستضافة كأس العالم عام 2034.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري.