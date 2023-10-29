2.4 مليار ريال أرباح 7 فصول أكبر شركتين لبيع السلع الكمالية في السعودية .. 17 % خلال الربع الثالث

حققت كبرى شركات البيع بالتجزئة السعودية المختصة بالسلع الكمالية أداء متميزا خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث نمت أرباحها بمعدل 13 في المائة إلى 414 مليون ريال تمثل ما نسبته 17 في المائة من إجمالي أرباح سبعة فصول وبالتحديد منذ الربع الأول من 2022 حتى الربع الثالث من 2023.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى البيانات المالية المنشورة في السوق المالية السعودية "تداول"، بلغت أرباح "جرير" و"إكسترا" العاملتين في قطاع تجزئة السلع الكمالية نحو 2.4 مليار ريال خلال الفصول السبعة، حيث قدرت حصة "جرير" بـ1.7 مليار ريال، فيما بلغت لـ"إكسترا" 704 ملايين ريال.

سجلت كل من "جرير" و"إكسترا" ارتفاعا في الأرباح للربع الثالث من العام الجاري بمعدل 8 و26 في المائة على أساس سنوي، حيث ارتفعت أرباح الأولى من 274 مليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي إلى 296 مليون ريال، فيما نمت أرباح الثانية من 94 مليون ريال إلى 118 مليون ريال.

وبالنظر إلى أداء "جرير" خلال العام بالمقارنة بـالعام الماضي نجد بأنها تسير على النهج نفسه، حيث سجلت تراجعا في الأرباح خلال الربع الأول بمعدل 1 في المائة مع استمرار أرباحها بالانخفاض للربع الثاني بتراجع 12 في المائة على أساس سنوي، لترتفع بعد ذلك محققة نموا 8 في المائة، الأمر الذي يبدو مشابها لأداء العام الماضي حين سجلت تراجعا في الربع الأول من 2022 بنحو 6 في المائة لتستمر في التراجع للربع التالي بنحو 6.4 في المائة لتحقق بعد ذلك ارتفاعا 0.4 في المائة خلال الربع الثالث و2 في المائة في الرابع على أساس سنوي.

وعند أخذ العام الماضي كمقياس لتوقعات أداء الربع القادم لـ"جرير" فربما تشهد الشركة ارتفاعا سنويا ثانيا في الأرباح خلال العام للربع الرابع.

لا يختلف أداء "إكسترا" كثيرا عن نظيرتها "جرير" خلال التسعة أشهر الماضية بالنظر إلى الارتفاعات والانخفاضات، إلا أنها أسوأ أداء، حيث بدأت الربع الأول بتراجع 13 في المائة واستمرت للربع الثالث بتراجع كبير بنحو 51 في المائة مع ذلك حققت ارتفاعا في الربع الثالث أعلى من "جرير" قدر بنحو 26 في المائة.

ويعود سبب تراجع الشركتين خلال الربع الأول والثاني رغم زيادة المبيعات، إلى الخصومات على أسعار البيع بهدف تنشيط المبيعات خاصة الهواتف الذكية مع بدء طرح جوال "آيفون 15" للبيع في المتاجر في سبتمبر الماضي مع زيادة مصاريف البيع والتسويق لتنشيط المبيعات، وارتفاع تكلفة التمويل نتيجة زيادة الاقتراض.

كذلك سجلت شركة "إكسترا" خسائر غير متكررة خلال الربع الثاني بـ38 مليون ريال نتيجة وقف خطط الشركة التوسعية في مصر، وتأثرت نتائج "جرير" بسبب خسائر فروق العملة المتعلقة بالشركة التابعة لها في مصر مع قرار السلطات المصرية بتخفيض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بما فيها الريال السعودي الذي بدأ في مارس 2022 إضافة إلى الانخفاض الحاد في مبيعات قسم المستلزمات المدرسية مقارنة بالربع الأول من العام الماضي الذي شهد استئناف الدراسة حضوريا للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال لأول مرة بعد قيود كوفيد - 19.

وبلغ هامش صافي الدخل لشركة "جرير" خلال الأشهر التسعة الماضية 9 في المائة فيما وصل معدل الهامش لـ"اكسترا" نحو 6 في المائة.



وحدة التقارير الاقتصادية