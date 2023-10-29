"ستيلانتس" تسعى لاتفاق مع عمال كندا بعد انتهاء إضراب نظرائهم في أمريكا

تتفاوض الآن شركة ستيلانتس للسيارات، التي توصلت لاتفاق مؤقت مع نقابة عمال السيارات المتحدين الأمريكية "يو أيه دبليو" أمس، من أجل تفادي إضراب بعملياتها في كندا.

وذكرت "بلومبيرج" أن نقابة "يونيفور" التي تمثل عمال صناعة السيارات في كندا، تحاول إقناع شركة السيارات بالموافقة على اتفاق مشابه لاتفاقيات جديدة مدتها ثلاثة أعوام، قد وقعتها مع كل من فورد موتور وجنرال موتورز.

وحذرت النقابة من أن العمال سيضربون عن العمل حال عدم وجود اتفاق بحلول منتصف الليل بتوقيت تورونتو اليوم.

وبينما قالت رئيسة نقابة "يونفور"، لانا بين، في وقت سابق هذا الشهر إنها تتوقع بعض المقاومة من ستيلانتس، ذكرت النقابة يوم الجمعة الماضي أن هناك بعض التقدم في المفاوضات.

واستهدفت نقابة "عمال السيارات المتحدين" شركات السيارات الثلاث في ديترويت في وقت واحد، وممدت إضراباتها في الولايات المتحدة مطلع هذا الأسبوع ضد جنرال موتورز.