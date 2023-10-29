"مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة" تتوسع في المملكة وتطرح خدمات في قطاع الموارد البشرية

أعلنت مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة، فوز شركة "كي آر إتش" التابعة لها، التي تعد ذراع المجموعة المتخصصة في شؤون الموارد البشرية بعقد في السعودية بـ 40 مليون دولار (150 مليون ريال) لتقديم خدمات نوعية للشركات في قطاع الموارد البشرية وخدمات المعيشة واللوجستية.

وأشار عبد الرحمن الخنه الرئيس التنفيذي للمجموعة إلى أن" كي آر إتش"، لديها جميع المقومات البشرية والتكنولوجية لتعزيز آلية وجودها في الأسواق الخليجية والإقليمية، كما أن لديها القدرة على مواجهة التحديات داخل الأسواق، مؤكدا أن المجموعة ستواصل توسعاتها داخل المملكة وستبذل جهدها للتعاون مع الكيانات والمؤسسات ومساعدتها على تحقيق أهدافها وتطوير آلية عملها، ولا سيما أنها تعد من أكبر الشركات الكويتية المستثمرة في السوق السعودية، حيث إن استراتيجية "مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة" في التوسع تعتمد على الابتكار ورضا العملاء والنمو المستدام، في ظل وجود أسس متينة تتمثل في وجود موظفين مهنيين لديهم القدرة على تكريس آليات العمل بكفاءة وحل أي إشكاليات تعرقل مسيرة الشركات.

وأضاف أن المملكة تعد سوقا واعدة وبيئة أعمال خصبة لجميع الشركات الإقليمية والعالمية، لافتا إلى أن "كي آر إتش" التابعة للمجموعة، تسعى في الفترة المقبلة إلى توسيع أعمالها التشغيلية داخل السوق السعودية، حيث ستقدم من خلال أكبر عقودها في المملكة، عديدا من خدمات الدعم المتكاملة للعملاء في القطاعين الحكومي والخاص، مشيرا إلى أن "كي آر إتش"، ستطرح خدمات نوعية جديدة ومبتكرة للشركات العاملة، ما سينعكس إيجابيا على جودة الخدمات المقدمة، الأمر الذي سيحسن من آليات العمل في قطاع الموارد البشرية.

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