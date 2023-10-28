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الأمم المتحدة تندد بتصعيد القصف على غزة وتدعو إلى هدنة إنسانية

الأمم المتحدة تندد بتصعيد القصف على غزة وتدعو إلى هدنة إنسانية

الأمم المتحدة تندد بتصعيد القصف على غزة وتدعو إلى هدنة إنسانية

"الاقتصادية" من الرياض

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم بـ"التصعيد غير المسبوق" في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة مجددا دعوته إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري".
وبحسب "الفرنسية" قال غوتيريش خلال زيارة إلى الدوحة "للأسف بدلا من الهدنة فوجئت بتصعيد غير مسبوق في القصف ونتائجه المدمرة، ما يقوض الأهداف الإنسانية".
 

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