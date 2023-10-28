لندن وباريس وبرلين.. آلاف المتظاهرين للمطالبة بوقف الحرب في غزة

تظاهر آلاف الأشخاص في لندن وباريس وبرلين اليوم، تأييدا للفلسطينيين وللمطالبة بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

في لندن انطلق المتظاهرون من ضفاف نهر التايمز نحو ساحة البرلمان، على مسافة غير بعيدة من ساعة بيغ بن، فيما انطلقت في باريس من ساحة دو شاتليه في وسط العاصمة الفرنسية.

وفي باريس تم حشد أكثر من ألف شرطي لتأمين التظاهرة التي نظمت بينما يواصل جيش الاحتلال قصف قطاع غزة اليوم بعد ليلة من الضربات الكثيفة، في اليوم الثاني والعشرين من الحرب بين حماس وإسرائيل.

ومنعت قوة كبيرة من الشرطة موكب المتظاهرين في باريس من السير من ساحة دو شاتليه في وسط العاصمة الفرنسية.

وهتف المتظاهرون "غزة، غزة، باريس معك" و"إنها الإنسانية التي تُقتل، أطفال غزة، أطفال فلسطين" و"إسرائيل قاتلة (الرئيس إيمانويل) ماكرون متواطئ معها".

ومن بين المتظاهرين نواب توشحوا كوفيات وأعلام فلسطيين، ومن بينهم النائب عن الخُضر أوريليان تاتشي والنائب عن حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي جيروم لوغافر.

وفي برلين فقد تجمع عدة آلاف من المتظاهرين في منطقة برلين-كرويتسبرج بالعاصمة الألمانية برلين اليوم تأييدا لفلسطين، وحمل العديد من المشاركين لافتات عليها عبارات تندد بهجمات إسرائيل على الفلسطينيين من سكان قطاع غزة.

وشهدت المظاهرة حمل العديد لأعلام فلسطين، وردد المتظاهرون مرارا عبارة "عاشت، عاشت فلسطين" و"فلسطين حرة".