844 مليار دولار قيمة إصدارات سوق السندات الصينية في سبتمبر

أظهرت بيانات أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أن إصدارات السندات في الصين وصلت إلى نحو 6.06 تريليون يوان (844 مليار دولار ) في سبتمبر الماضي.

ووصلت إصدارات سندات الخزانة إلى 1.18 تريليون يوان، في حين بلغت إصدارات سندات الحكومة المحلية 44768 مليار يوان، وفق بنك الشعب الصيني.

ووصلت إصدارات السندات المالية إلى 809 مليارات يوان، في حين بلغ إجمالي إصدارات سندات ائتمان الشركات 1.16 تريليون يوان.

وبلغت إصدارات الأوراق المالية المدعومة بالأصول الائتمانية 34 مليار يوان، وإصدارات شهادات الودائع بين البنوك 2.08 تريليون، الشهر الماضي، بحسب ما أوردته اليوم وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).