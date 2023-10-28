تجارة الصين الدولية من البضائع تتجاوز 591 مليار دولار في سبتمبر

أظهرت بيانات واردة من الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين أن تجارة البلاد الدولية من البضائع والخدمات وصلت إلى 4.25 تريليون يوان ( 591 مليار دولار) في سبتمبر الماضي.

وقالت الهيئة إن قيمة صادرات البضائع بلغت 2.05 تريليون يوان، فيما بلغت الواردات 1.67 تريليون يوان، ما أدى إلى فائض تجاري قدره 380 مليار يوان.

وذكرت وكالة أنبا ء الصين الجديدة (شينخوا) أن قيمة الصادرات من الخدمات وصلت إلى 176 مليار يوان في سبتمبر، بينما بلغت قيمة الواردات 343 مليار يوان، حيث سجل العجز التجاري في هذا المجال 166 مليار يوان، بحسب الهيئة.