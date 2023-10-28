ارتفاع أسعار المستهلك في أمريكا بنسبة 3.4% سنويا

نشرت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة تقريرها الشهري بشأن الدخل والإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة والذي يتضمن أيضا معدل التضخم الذي يقال إن مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي يفضله في تقييم سياسته النقدية.

وذكرت الوزارة أن أسعار المستهلك ارتفعت خلال سبتمبر الماضي بنسبة 0.4% شهريا، وهي نفس نسبة الزيادة في أغسطس الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 0.3% فقط. ومع استبعاد أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلبا ارتفعت أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنسبة 0.3% بعد ارتفاعها بنسبة 0.1% في الشهر السابق، في حين كانت التوقعات 0.1% شهريا.

وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 3.8% وهو نفس المعدل المسجل في أغسطس الماضي، في حين بلغ معدل الارتفاع الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة 3.7% سنويا مقابل 3.8% فيأغسطس وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.