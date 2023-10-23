"كيان" تخسر 449 مليون ريال في الربع الثالث .. انخفاض 45 %

يعود سبب انخفاض صافي الخسارة للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض في متوسط تكلفة اللقيم على الرغم من انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات وتسجيل مخصص بقيمة 75 مليون ريال مقابل ممتلكات ومصانع ومعدات تأثرت بحادث حريق وحدة التشغيل بمصنع البسيفينول المعلن عنه في تاريخ 14 سبتمبر 2023.

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى

يعود سبب ارتفاع صافي الخسارة للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات وتسجيل مخصص بقيمة 75 مليون ريال مقابل ممتلكات ومصانع ومعدات تأثرت بحادث حريق وحدة التشغيل بمصنع البسيفينول المعلن عنه في تاريخ 14 سبتمبر 2023 على الرغم من انخفاض في متوسط تكلفة اللقيم و ارتفاع الكميات المباعة.

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى