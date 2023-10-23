"كيان" تخسر 449 مليون ريال في الربع الثالث .. انخفاض 45 %

أعلنت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2023 (3 أشهر)
|
بند
|
الربع الحالي
|
الربع المماثل من العام السابق
|
التغير%
|
الربع السابق
|
التغير %
|
المبيعات/الايرادات
|
2,137.26
|
2,596.32
|
-17.68
|
2,209.3
|
-3.26
|
اجمالي الربح (الخسارة)
|
-120.62
|
-488.7
|
-75.32
|
-111.04
|
8.63
|
الربح (الخسارة) التشغيلي
|
-265.97
|
-675.58
|
-60.63
|
-240.16
|
10.75
|
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|
-448.97
|
-812.27
|
-44.73
|
-392.13
|
14.49
|
اجمالي الدخل الشامل
|
-388.87
|
-705.4
|
-44.87
|
-373.85
|
4.02
|
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
|
بند
|
الفترة الحالية
|
الفترة المماثلة من العام السابق
|
التغير%
|
المبيعات/الايرادات
|
6,029.05
|
9,141.04
|
-34.04
|
اجمالي الربح (الخسارة)
|
-575.42
|
415.6
|
-
|
الربح (الخسارة) التشغيلي
|
-1,000.76
|
-122.55
|
716.61
|
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|
-1,514.38
|
-452.77
|
234.47
|
اجمالي الدخل الشامل
|
-1,453.71
|
-137.75
|
955.32
|
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)
|
14,023.58
|
16,331.52
|
-14.13
|
ربحية (خسارة) السهم
|
-0.97
|
-0.3
|
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
|
بند
|
توضيح
|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى
|
يعود سبب انخفاض صافي الخسارة للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض في متوسط تكلفة اللقيم على الرغم من انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات وتسجيل مخصص بقيمة 75 مليون ريال مقابل ممتلكات ومصانع ومعدات تأثرت بحادث حريق وحدة التشغيل بمصنع البسيفينول المعلن عنه في تاريخ 14 سبتمبر 2023.
|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى
|
يعود سبب ارتفاع صافي الخسارة للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات وتسجيل مخصص بقيمة 75 مليون ريال مقابل ممتلكات ومصانع ومعدات تأثرت بحادث حريق وحدة التشغيل بمصنع البسيفينول المعلن عنه في تاريخ 14 سبتمبر 2023 على الرغم من انخفاض في متوسط تكلفة اللقيم و ارتفاع الكميات المباعة.
|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى
|
يعود سبب ارتفاع الخسارة للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات و انخفاض الكميات المباعة نتيجة إيقاف بعض المصانع لإجراء أعمال الصيانة الدورية المجدولة التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 18 يناير 2023م، بالإضافة الى ارتفاع المصاريف التمويلية وتسجيل مخصص بقيمة 75 مليون ريال مقابل ممتلكات ومصانع ومعدات تأثرت بحادث حريق وحدة التشغيل بمصنع البسيفينول المعلن عنه في تاريخ 14 سبتمبر 2023 على الرغم من انخفاض في متوسط تكلفة اللقيم.
|
طبيعة رأي مراجع الحسابات
|
الرأي غير المعدل
|
ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي
|
لايوجد
|
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة
|
أعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة بما يتماشى مع عرض الفترة الحالية.
|
معلومات اضافية
|
تنوه الشركة بأن العمل جاري على استكمال تقييم الأثار الناتجة عن حادثة حريق وحدة التشغيل بمصنع البيسفنول الذي تم الإعلان عنه بتاريخ 14 سبتمبر 2023 و سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية.
|
أضف تعليق