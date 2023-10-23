إيفو: إحجام البنوك في ألمانيا عن منح قروض للشركات في ازدياد

تواجه الشركات الألمانية صعوبة متزايدة في الحصول على قروض من البنوك، بحسب تقرير لمعهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية.

وذكر المعهد اليوم في مقره بمدينة ميونخ أن ثلث الشركات التي شملها الاستطلاع الذي أجراه تحدثت عن إحجام البنوك في سبتمبر الماضي عن منح قروض لها.

ووفقا للبيانات، بلغت نسبة هذه الشركات على وجه التحديد 29.2 في المائة.

وقال الخبير لدى "إيفو"، كلاوس فولرابه: "تزيد البنوك تدريجيا أسعار الفائدة على القروض وتتصرف بصورة أكثر حذرا بشأن الإقراض .. في مراحل الضعف الاقتصادي يتعين على الشركات أيضا المساهمة بشكل أكبر في تأمين القروض".

وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة الشركات التي شكت من صعوبة الحصول على قروض من البنوك يعود في الأساس إلى شركات الخدمات وقطاع الصناعة وتجارة التجزئة، حيث أبلغت شركات كل من هذه القطاعات عن تدهور كبير. وكان الوضع في قطاع البناء غير موات أيضا، لكنه كان كذلك بالفعل منذ يونيو الماضي. ولم تتطور عكس هذا الاتجاه سوى تجارة الجملة، حيث انخفضت عقبة الائتمان إلى 20.2 في المائة.