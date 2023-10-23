نيكاي يغلق دون مستوى 31 ألف نقطة بسبب مخاوف الشرق الأوسط

أغلق مؤشر نيكاي الياباني دون مستوى 31 ألف نقطة اليوم في ظل قلق المستثمرين من تطور الأوضاع في الشرق الأوسط.

وانخفض المؤشر نيكاي 0.83 في المائة ليغلق عند 30999.55 نقطة. وكان قد انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له في أسبوعين عند 30974.26 نقطة قبل ارتداد سريع في آخر دقيقتين من الجلسة.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكاي البالغ عددها 225، انخفضت أسهم 175 شركة وارتفع 48 سهما فيما لم تشهد أسهم شركتين تغيرا يذكر.

وارتفع مقياس التقلب في المؤشر إلى 23.87 وهو مستوى لم يشاهد منذ 28 أكتوبر الماضي.

وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.75 في المائة عند الإغلاق.

وقال ماكي ساوادا الخبير الاستراتيجي لدى نومورا للأوراق المالية "المخاوف المتعلقة باحتمال تفاقم التوتر في الشرق الأوسط ستظل تمثل عبئا على سوق الأسهم اليابانية".

وكان سهم باسيفيك ميتالز أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية إذ انخفض 4.83 في المائة. وهبط سهم شركة تكرير النفط إنيوس 3.01 في المائة.

