الذهب يتراجع عن ذروة 5 أشهر وسط ترقب لبيانات اقتصادية أمريكية

تراجعت أسعار الذهب اليوم، عن أعلى مستوى في خمسة أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية قبيل بيانات اقتصادية مهمة مرتقبة هذا الأسبوع، في حين يتلمس المستثمرون أي مؤشرات على تداعيات عالمية للصراع في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة (06:00) بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1975.99 دولار للأوقية "الأونصة"، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 1987.30 دولار.

ووصلت أسعار الذهب يوم الجمعة لأعلى مستوياتها منذ منتصف مايو أيار وصعدت 9 في المائة خلال الأسبوعين الماضيين مع إقبال المستثمرين على الملاذ الاستثماري الآمن وسط مخاوف من تصاعد الحرب بين إسرائيل وفلسطين إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط.

وقال يب جون رونج استراتيجي السوق في آي.جي "كانت أسعار الذهب ترتفع بدعم من التدفقات التي تبحث عن ملاذ آمن في ظل الصراع بالشرق الأوسط خلال الفترة الماضية، ويبدو أن التركيز على المساعدات الإنسانية وتأمين إطلاق سراح رهائن يشير إلى أن الاجتياح البري المحتمل يمكن أن يتأخر".

وسيترقب المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية من بينها مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وأرقام الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث وقرار المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة والمؤشرات الأولية لمديري المشتريات حول العالم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 23.25 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.4 في المائة إلى 891.07 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1100.84 دولار.