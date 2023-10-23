قطر توقع اتفاقا مع "إيني" الإيطالية لمدة 27 عاما لتوريد الغاز المسال

أعلنت شركة "قطر للطاقة" اليوم توقيع اتفاق مدته 27 عاما مع "إيني" الإيطالية لتوريد الغاز الطبيعي المسال الى إيطاليا، هو الثالث من نوعه مع دولة أوروبية هذا الشهر.

وأفادت الشركة المملوكة للدولة في بيان "وقعت شركتان تابعتان لكل من قطر للطاقة وشركة إيني الإيطالية اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لتوريد ما يصل إلى مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى إيطاليا"، وذلك "اعتبارا من 2026 ولمدة 27عاما". وسبق للشركة أن وقعت اتفاقين مماثلين مع توتال إنرجي الفرنسية وشل الهولندية.

