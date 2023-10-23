الين يختبر مستوى 150 للدولار مجددا .. وعوائد السندات تحرك الأسواق

تسلطت الأضواء في آسيا اليوم على الين الياباني بعدما هبط لفترة وجيزة إلى مستوى 150 للدولار، وأبقت المخاوف من تحول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إلى صراع إقليمي أوسع نطاقا الأسواق في حالة من الترقب بعد تعرض قطاع غزة لضربات جوية إسرائيلية في وقت مبكر من اليوم ونشر أمريكا المزيد من القطع العسكرية إلى المنطقة.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع ترقب المستثمرين لاجتماع المركزي الأوروبي وبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في وقت لاحق من الأسبوع، ووصلت عوائد السندات لأجل عشرة أعوام لـ 4.98 في المائة، بعد أن تجاوزت لفترة وجيزة الـ 5 في المائة الأسبوع الماضي إثر تصريح رئيس الاحتياطي الفيدرالي "المركزي الأمريكي" جيروم باول بأن قوة الاقتصاد الأمريكي والأوضاع في سوق العمل قد تبرر المزيد من التشديد النقدي.

وصعد مؤشر الدولار 0.1 في المائة إلى 106.28، وانخفض اليورو 0.2 في المائة إلى 1.0574 دولار، وسجل الين الياباني 149.93 للدولار في أحدث التداولات، بعد تراجعه لفترة وجيزة في وقت مبكر من اليوم إلى 150.14، وهو مستوى لم يتكرر منذ 3 أكتوبر عندما اعتقد المتداولون أن المركزي الياباني تدخل لدعم العملة.

وقال ماسافومي ياماموتو كبير استراتيجيي العملات في ميزوهو للأوراق المالية، إنه يبدو أن مجموعة مستثمرين يراهنون على أن بنك اليابان سيدافع عن مستوى 150، فيما يرى آخرون أن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية هو السبب وراء مواصلة صعود الدولار، وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، ارتفعت عملة بيتكوين في أحدث التعاملات 3.6 في المائة إلى 30670.63 دولار.