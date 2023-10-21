منهجية جديدة لحساب بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية .. تفاصيلها نهاية العام

اعتمدت السعودية منهجية جديدة لحساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر، بالتشاور مع صندوق النقد الدولي، والتعاون بين وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للإحصاء، والبنك المركزي السعودي.

وبينت المملكة أن هذه المنهجية تهدف إلى تحسين جودة وشفافية بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر لديها وفقا لأفضل الممارسات العالمية، موضحة أنه سيتم نشر بياناتها النهائية في هذا العام.

ويستند إعداد وتطوير المنهجية الجديدة إلى التحول الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده المملكة، حيث يعد أحد ثمار رؤية المملكة 2030، التي تمثل خريطة الطريق وخطة النمو والتنويع الاقتصادي، وتتضمن سعي المملكة لتبني أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة.

وإلى جانب تحسين جودة وشفافية البيانات، تستهدف رؤية المملكة 2030 زيادة إسهامات الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 5.7 في المائة، ورفع إسهامات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 إلى 65 في المائة بحلول عام 2030، لتصبح المملكة ضمن أكبر 15 اقتصادا في العالم.

وتعد المملكة رائدة في تحديث بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تحليل القوائم المالية كمصدر للبيانات السنوية، علما أن عددا قليلا من الدول يتبع هذه المنهجية، الأمر الذي يوضح تقدم المملكة، واعتمادها على منهجيات حديثة وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث من المتوقع الانتهاء جمع وتحليل بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر ونشرها بتفاصيلها في نهاية العام الجاري.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" وهي الجهة التي تصدر تقرير الاستثمار العالمي، أن المنهجية الجديدة تتبع المعايير الدولية، وفقا لدليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي. كما اتفق البنك الدولي مع توصيات صندوق النقد الدولي، التي وردت في تقريره عن المملكة، التي تشكل بدورها أساس المنهجية الجديدة، ورحب بهذا التوجه.

وفي تصريح له بهذه المناسبة قال المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار "إن المنهجية الجديدة هي جزء من سلسلة الإصلاحات والتحسينات المستمرة لتحسين جودة وشفافية البيانات في المملكة، تحت مظلة رؤية المملكة 2030، وتحقيقا لمستهدفات ومبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء".

وأكد الفالح أن تحسين شفافية وجودة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة سيسهم في تمكين المستثمرين، وأصحاب القرار من اتخاذ قراراتهم بشكل أفضل، ما يدعم تحسين جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، وجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، بما يتوافق مع الأهداف التي تسعى إليها المملكة من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، وإطلاق المشاريع الضخمة.

وأضاف أن "البيانات أكدت تحسن أداء المملكة في تكوين رأس المال الثابت والاستثمار الأجنبي المباشر، ما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة، وأن المملكة تحرص على إبقاء المستثمرين على اطلاع دائم على أهم المؤشرات والبيانات في الاقتصاد السعودي، وما يتوافر فيه من فرص استثمارية نوعية عديدة، من خلال منصة "استثمر في السعودية" التي تعرض الفرص الاستثمارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

من جانبه أكد الدكتور فهد الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء أن منهجية حساب مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر اعتمدت بعد المشاورات الفنية مع صندوق النقد الدولي، وتعد المنهجية المعتمدة ضمن أفضل الممارسات الدولية في حساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي، حيث تتماشى مع دليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي.

وأوضح أن المنهجية ستسهم في تعزيز مستوى دقة وتفصيل وشمولية مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرا إلى أن إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر ستخدم صناع القرار في تصميم سياسات من شأنها أن توفر بيئة استثمارية جاذبة وإبراز الفرص الاستثمارية في المملكة.

وأفاد الدوسري بأن الهيئة تسعى من خلال هذه المنهجية إلى تنويع مصادر البيانات وزيادة الاعتمادية على المصادر السجلية وتوفير ونشر إحصاءات أكثر تفصيلا مثل رصيد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حسب النشاط الاقتصادي والدول المستثمرة في المملكة، كما تعمل الهيئة على توفير مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر بدورية أكثر، من خلال المسوح الربعية المختصة.

وأكد رئيس هيئة الإحصاء أن هذه الجهود تأتي في سياق سعي الهيئة لتقديم معلومات وبيانات إحصائية دقيقة وشاملة وعلى أعلى مستوى من الجودة والشفافية. من جهته لفت الدكتور سعد الشهراني وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار أن الوصول إلى بيانات عالية الدقة يعد أمرا بالغ الأهمية، ليس لقياس التقدم والتطور فحسب، بل لمراقبة وتحسين أداء الاقتصاد المحلي، ومتابعة أداء الاستثمار، الذي يشكل نحو 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة.

وأوضح أن وزارة الاستثمار خلال العامين الماضيين، عملت وفق المنهجية الجديدة على تحليل أكثر من 70 ألف قائمة مالية لعديد من الشركات، تغطي الأعوام الـ15 الماضية، مبينا أن نتائج هذا المشروع الضخم ستدعم صناع القرار، والمحللين، وذوي الاختصاص، في إعداد الدراسات والتحليلات، كما أنها ستشكل البنية التحتية للعمل على تحديد الأولويات الاستثمارية، ومتابعة الأداء للقطاعات والدول المستثمرة في المملكة.