بدء دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

بدأت شاحنات تحمل أطنانا من مساعدات الإغاثة المرسلة إلى غزة في عبور معبر رفح الحدودي في شمال سيناء بمصر، لتدخل إلى القطاع المحاصر، بحسب ما بث التلفزيون الرسمي المصري وأكده مسؤول أمني.

ونقل التلفزيون مشاهد عبور شاحنات تحمل لافتات الهلال الأحمر المصري من المعبر، وهو المنفذ الوحيد لقطاع غزة إلى الخارج الذي لا تشرف عليه إسرائيل بحسب "الفرنسية".