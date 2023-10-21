ولي العهد لرئيس فرنسا: نرفض استهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال

تلقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالا هاتفيا، اليوم، من الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا.

وأكد ولي العهد على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وشدد على رفض المملكة لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وعلى أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ووقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية.

وأكد ولي العهد على ضرورة تهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم بالوصول إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية.

