تصنيف بانكوك ضمن المدن الأكثر تلوثا في العالم

أرغم الارتفاع غير المعتاد لمعدلات التلوث في تايلاند السلطات على أن تعد باتخاذ تدابير لتحسين نوعية الهواء، لكن الناشطين في مجال البيئة يرون أنها لا تعالج أسس المشكلة.

وبدءا من أمس تم تصنيف بانكوك بين المدن العشر الأكثر تلوثا في العالم، بحسب تطبيق مراقبة نوعية الهواء IQAir.

وقالت الحكومة "إن الارتفاع المفاجئ كان مدفوعا إلى حد كبير بالظروف الجوية، حيث تراكمت الجزيئات الدقيقة بسبب الهواء البارد والضغط الجوي المرتفع والطقس الجاف".

وحذرت الفئات الأكثر ضعفا من المستويات العالية من PM2.5، وهي جزيئات دقيقة للغاية يمكنها دخول مجرى الدم.

ووعدت السلطات، في بيان "بالحد من المناطق المسموح فيها بالحرق، ووضع الضوابط، وزيادة نقاط المراقبة، والتفاوض مع القطاعات المعنية بشأن التلوث العابر للحدود".

لكن مجموعات الدفاع عن البيئة ترى أن الحكومة تتجاهل أحد أهم أسباب المشكلة وهو الصناعة.

وبحسب "الفرنسية"، قالت علياء مون أوب، رئيسة حملة تلوث الهواء في منظمة جرينبيس تايلاند "علينا وضع اليد على الجرح".

وأضافت أنه في العالم "هناك عدة دراسات تظهر أن النشاط الصناعي هو وراء قسم كبير من PM 2.5، لكن لدينا قليل من البيانات الرسمية عن تايلاند".

القطاع الصناعي مسؤول فقط عن 4 في المائة من السحابة السامة التي تغطي بانتظام مناطق معينة من البلاد، عموما بين يناير وأبريل كما أكدت الحكومة التي تشير بأصابع الاتهام إلى حرق بقايا الأشجار، بما في ذلك من الدول المجاورة.

وقال بانشوم سايتانج مدير منظمة الإنذار البيئي والنهوض -تايلاند "إن حدوث ارتفاع التلوث الأخير خارج موسم الحرائق يظهر أن تأثير القطاع الصناعي من المرجح أن يكون أكبر بكثير".

وأفادت وزارة الصحة التايلاندية بأن أكثر من مليوني تايلاندي طلبوا علاجا طبيا هذا العام بسبب مشكلات مرتبطة بسوء نوعية الهواء.