الهند ترفض الاستجابة لضغوط من موسكو لشراء النفط الروسي باليوان الصيني

رفضت الهند ضغوط من شركات النفط الروسية لدفع ثمن الخام باليوان الصيني، في ظل استمرار التوترات بين بكين ونيودلهي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤولين هنود قولهم إن بعض موردي النفط الروس يطالبون دفع ثمن الخام باليوان.

وذكر المسؤولون أن حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لن توافق على هذه المطالب.

وجدير بالذكر أن 70% من مصافي النفط في الهند مملوكة للدولة، مما يعني ضرورة أن تلتزم بتعليمات السداد التي تصدرها وزارة المالية الهندية.

وتسدد مصافي النفط الهندية قيمة النفط الروسي بالدرهم الاماراتي والدولار الأمريكي ومبالغ محدودة بالروبية الهندية، ويستخدم اليوان أحيانا في المعاملات المالية المحدودة

ذكر مسؤولون كبار في الحكومة الهندية أن الموردين الروس يطالبون أن يكون اليوان الصيني هو الوحدة الأساسية للتعامل بين البلدين في مجال تجارة النفط.