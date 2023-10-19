الهلال والاتحاد والتعاون .. تحت الضغط

بعد توقف دام 12 يوما، يعود دوري روشن السعودي للانطلاق مجددا في جولته العاشرة التي يسعى فيها فريق الهلال لكرة القدم إلى تعزيز صدارته عندما يستضيف الخليج، بينما يأمل الاتحاد حامل اللقب إلى وقف نزيف النقاط في قمة نارية أمام مضيفه التعاون.

ويتصدر الهلال، الوحيد الذي لم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن، الترتيب برصيد (23 نقطة) بفارق نقطة واحدة أمام التعاون (22 نقطة)، فيما يحتل الاتحاد المركز الرابع بـ(19 نقطة) مشاركة مع النصر الثالث والأهلي الخامس.

ويبحث الهلال عن ثلاث نقاط جديدة يؤمن بها الصدارة أمام الخليج، في غياب نجمه البرازيلي نيمار بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف في ركبته اليسرى مع منتخب بلاده، كما يغيب عنه بسبب الإصابة أيضا سلمان الفرج، وحسان تمبكتي.

ويطمح الهلال إلى مواصلة عروضه الكبيرة وتحقيق الفوز الثالث على التوالي بعد الرياض 6 /1، الشباب 2 /0، والأخدود 3 /0، للبقاء في الصدارة خصوصا وأنه يدرك جيدا ضغط التعاون الذي تنتظره قمة ساخنة أمام الاتحاد.

وأهدر التعاون خمس نقاط فقط بتعادله مع الفتح 1/1 في المباراة الافتتاحية وخسارته أمام الأهلي 2 /3 في الجولة السادسة، فيما فشل الاتحاد في تحقيق الفوز في مباراتيه الأخيرتين حيث تعادل مع الفيحاء دون أهداف، بينما خسر أمام الأهلي 0 /1.

ويسير التعاون بشكل مثالي هذا الموسم ويسعى إلى تحقيق الفوز الرابع تواليا لمواصلة الضغط على الهلال وزيادة محن الاتحاد خصوصا وأنه يدخل المباراة بصفوف مكتملة.

وفي بقية المباريات، يلعب اليوم الأخدود (7 نقاط) مع الفيحاء (11 نقطة)، والفتح (17 نقطة) مع أبها (7 نقاط).