الاحتفاء برونالدو والتوقيع مع ابنه

اكتفى الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، وعلي لاجامي لاعبا فريق النصر لكرة القدم، بالتدريب في عيادة النادي لمتابعة برنامجهما العلاجي، حيث لم يشاركا في الحصة التدريبية التي جرت أمس، قبل مواجهة ضمك في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وكان بروزفيتش قد تعرض لإصابة في الكاحل مع منتخب بلاده، أما لاجامي فتعرض هو الآخر لإصابة في العضلة الخلفية مع الأخضر في لقائه الودي الأخير أمام مالي في معسكره في البرتغال.

وشارك جميع اللاعبين الدوليين في الحصة التدريبية، وركز المدرب البرتغالي لويس كاسترو على الجوانب اللياقية، اتبعها بعدد من التمارين التكتيكية باستخدام الكرة، واختتم المران بمناوره كروية طبق خلالها عددا من الجمل التكتيكية التي سيعتمد عليها، فيما احتفى اللاعبون بالقائد كريستيانو رونالدو بأرقامه القياسية التي حققها بتسجيله 127 هدفا في 203 مباريات مع منتخب البرتغال.

على صعيد ثان، وقعت إدارة النصر، أمس مع البرتغالي جونيور نجل رونالدو، من أجل انضمامه إلى الفئات السنية في النادي.

وأدرج النصر الموهبة جونيور في كشوف البراعم تحت 13 و15 عاما، بعد السماح للمقيمين بالمشاركة في المسابقة، حيث سيرتدي القميص رقم «7» أسوة بوالده.