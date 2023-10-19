كثيراً ما نسمع بـ"الأَرْيحِيّ" فما معناه؟ ومثل ذلك "الأَرْيحِيَّة"؟
الأَرْيحِيّ، والأَرْيحِيَّة: صفتا مَدْح، يُوصَفُ بهما الكريم الذي يرتاح لفعل الخير ـ كما في المعاجم اللغوية، كالوسيط، إذا ورد فيه: "الأَرْيحِيّ": "الواسع الخُلُق النشيط إلى المعروف يرتاح للنَّدَى" أي يرتاح للكرَم.
والأَرْيحِيّة: "الارتياح للندى والنشاط إلى المعروف".
يتبين أن "الأَرْيحِيّ" و"الأَرْيحِيَّة" صفتا مَدْح تقال في سِياق الكَرَم والجود وتعكسان الارتياح في بذل المعروف.
الأَرْيحِيّ
كثيراً ما نسمع بـ"الأَرْيحِيّ" فما معناه؟ ومثل ذلك "الأَرْيحِيَّة"؟
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