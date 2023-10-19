كثيراً ما نسمع بـ"الأَرْيحِيّ" فما معناه؟ ومثل ذلك "الأَرْيحِيَّة"؟

الأَرْيحِيّ، والأَرْيحِيَّة: صفتا مَدْح، يُوصَفُ بهما الكريم الذي يرتاح لفعل الخير ـ كما في المعاجم ‏اللغوية، كالوسيط، إذا ورد فيه: "الأَرْيحِيّ": "الواسع الخُلُق النشيط إلى المعروف يرتاح للنَّدَى" أي ‏يرتاح للكرَم.‏

والأَرْيحِيّة: "الارتياح للندى والنشاط إلى المعروف".‏

يتبين أن "الأَرْيحِيّ" و"الأَرْيحِيَّة" صفتا مَدْح تقال في سِياق الكَرَم والجود وتعكسان الارتياح في ‏بذل المعروف.‏