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الأَرْيحِيّ

الأَرْيحِيّ

أ.د. عبدالله الدايل

كثيراً ما نسمع بـ"الأَرْيحِيّ" فما معناه؟ ومثل ذلك "الأَرْيحِيَّة"؟
الأَرْيحِيّ، والأَرْيحِيَّة: صفتا مَدْح، يُوصَفُ بهما الكريم الذي يرتاح لفعل الخير ـ كما في المعاجم ‏اللغوية، كالوسيط، إذا ورد فيه: "الأَرْيحِيّ": "الواسع الخُلُق النشيط إلى المعروف يرتاح للنَّدَى" أي ‏يرتاح للكرَم.‏
والأَرْيحِيّة: "الارتياح للندى والنشاط إلى المعروف".‏
يتبين أن "الأَرْيحِيّ" و"الأَرْيحِيَّة" صفتا مَدْح تقال في سِياق الكَرَم والجود وتعكسان الارتياح في ‏بذل المعروف.‏

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