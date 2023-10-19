بعد الرياض .. "أطفال الثقافة" في جدة تزامنا مع يوم الطفل العالمي

تعتزم وزارة الثقافة لتنظيم النسخة الثانية من مهرجان "أطفال الثقافة" في متنزه عطا الله الأرض السعيدة بمدينة جدة خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر، تزامنا مع يوم الطفل العالمي الذي يوافق العشرين من نوفمبر في كل عام، وهو مهرجان ثقافي يركز على فعاليات وأنشطة تفاعلية تعزز ألوان الثقافة لدى الأطفال، وتوسع مداركهم، وتنمي الجوانب الثقافية والتعليمية لديهم.

وينظم المهرجان بشكل يومي مسيرة افتتاحية تقودها شخصيات المهرجان، قبل أن يبدأ الأطفال رحلتهم في مناطق المهرجان التي تقدم محتوى ثريا يأخذ الأطفال في رحلة ثقافية إبداعية متكاملة، منها ما هو مخصص للطبيعة، أو للأطعمة، إضافة إلى المناطق الفنية التي تعمل على صقل مهارات الأطفال وتنميتها، مثل منطقة الموسيقى، والطهي، إلى جانب تعزيز الخيال وتفعيل حواسه بواسطة الأنشطة التفاعلية، وتنمية المواهب المثمرة لديهم لتمكينهم في شتى المجالات.

ويهدف مهرجان "أطفال الثقافة" إلى غرس المبادئ والقيم الثقافية لدى الأطفال، وتعزيز الانتماء والهوية، إلى جانب المشاركة في اليوم العالمي للطفل بطابع ثقافي سعودي، وتقديم محتوى حول الثقافة السعودية للأطفال لترسيخها في أنفسهم، فضلا عن إيجاد وجهة ثقافية تعليمية للطفل تدمج التعليم والتدريب والتوعية مع المرح بأسلوب مشوق.

وكانت وزارة الثقافة قد نظمت مهرجان أطفال الثقافة في نسخته الأولى العام الماضي في الرياض، وذلك لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للثقافة في جعل الثقافة نمط حياة للمجتمع، إلى جانب مستهدفاتها في إيجاد منصات إبداعية تستقطب مواهب الجيل الناشئ وتعززها، وتنمية القدرات الإبداعية لهم وربطها بالهوية السعودية.