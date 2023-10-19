أمير المدينة المنورة: الإعلام شريك مهم في التنمية ويساعد على عكس صورة ذهنية مميزة عن المملكة

بحضور الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، وماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، أعلنت الهيئة العامة للعقار تطبيق التسجيل العيني للعقار "السجل العقاري" في منطقة المدينة المنورة، وذلك حسب الخطة التشغيلية المعدة لذلك، حيث تم الاتفاق بين الهيئة وأمانة منطقة المدينة المنورة على تقسيم الأحياء إلى مناطق محددة تجمع كل منطقة عددا من الأحياء، وسيتم الإعلان عن الأحياء المستفيدة التي سيبدأ تسجيل عقاراتها بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة.

وأكدت الهيئة أن إعلان تطبيق السجل العقاري في منطقة المدينة يأتي ضمن الخطة التشغيلية التي تعمل عليها الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وأن اختيار المناطق والمدن والأحياء المستفيدة يتم وفق تقييم معايير جهوزية ونضج البيانات المتوفرة للوحدات العقارية فيها، وهي عملية مستمرة وصولا لجميع الوحدات العقارية في المملكة.

وأضافت الهيئة أن نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بقرار مجلس الوزراء يهدف إلى زيادة موثوقية التملك، وتعزيز دقة المعلومات عن العقار، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للقطاع، وبموجب النظام سيتم إنشاء سجل عقاري شامل لجميع معلومات وبيانات الوحدات العقارية السكنية، التجارية، الزراعية، والصناعية وغيرها، إضافة إلى العقارات الحكومية على مستوى المملكة، حيث سيصدر لكل وحدة عقارية أيا كانت "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية كصحيفة عقارية تتضمن بيانات وأوصاف العقار وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية، التي تطرأ عليه مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات، ليكون أساس تسجيل الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها بما يسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

من جهتها، أكدت أمانة منطقة المدينة المنورة جاهزية البيانات والممكنات الرئيسة لبدء تطبيق أعمال السجل العقاري في المنطقة، وأوضحت بأنها تعمل مع شركة "السجل العقاري" على تحقيق التكامل لبيانات الخريطة العقارية وتبادل ومزامنة البيانات بين أمانة منطقة المدينة المنورة و"السجل العقاري"، وإتاحة الربط الإلكتروني بمنصة الشركة لتبادل البيانات الجيومكانية والعقارية وعكس التحديثات على البيانات بشكل دوري.

من جهة أخرى، استقبل أمير منطقة المدينة المنورة، وزير الإعلام سلمان الدوسري.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الشأن الإعلامي والاهتمام المشترك، التي شملت تعزيز التعاون بين إمارة المنطقة والأجهزة الإعلامية التي تشرف عليها وزارة الإعلام بهدف تدعيم رسائل الإعلام التنموي الذي يبرز منظومة التنمية الشاملة التي تشهدها منطقة المدينة المنورة.

وأكد الأمير فيصل بن سلمان، أن الإعلام شريك مهم في التنمية، وتطوير العمل الإعلامي المتزن والهادف ويساعد على عكس صورة ذهنية مميزة عن المملكة التي تشهد حراكا غير مسبوق في مختلف المجالات العلمية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية وغيرها، مشيدا بالخطوات والإجراءات التي اتخذتها وزارة الإعلام لدعم وحوكمة المنصات الإعلامية.

من جهته، قدم وزير الإعلام، عظيم شكره لأمير منطقة المدينة المنورة، على ما تحظى به وسائل الإعلام وفرع الوزارة في المنطقة من دعم وعناية، الأمر الذي يمكنها من أداء دورها في إيصال الرسالة الإعلامية الهادفة ورفع الوعي المجتمعي ووصف الدور الإيجابي للمملكة والتعبير عنه في كل المحافل المحلية والعالمية.