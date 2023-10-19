جماعة الضغط تحذر من تضرر الاقتصاد الياباني بارتفاع الفائدة

حذر رئيس جماعة الضغط المصرفية في اليابان ماساهيكو كاتو اليوم الخميس من أن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة طويلة الأجل قد تضر بالاقتصاد، وذلك في تصريحاته في أعقاب زيادة عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى في عشرة أعوام.

وفي مؤتمر صحافي دوري، قال كاتو إن الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة طويلة الأجل من غير المرجح أن يكون له تأثير كبير على الاقتصاد الياباني.

ولكن إذا شهدت أسعار الفائدة طويلة الأجل زيادات حادة أخرى، "فهناك احتمال أن يواجه النشاط الاقتصادي ضغوطًا نزولية من ارتفاع مدفوعات الفائدة على الاقتراض وانتعاش الين المحتمل الذي يضر بأرباح المصدرين"، حسبما قال كاتو، الذي يرأس جمعية المصرفيين اليابانيين.

ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها في العقد الجديد يوم الخميس، مقتفية أثر المكاسب في عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عشرة أعوام بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.830 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2013 ويقترب من الحد الأقصى البالغ 1.0 في المائة الذي حدده بنك اليابان في يوليو.

وقد أدى الارتفاع الأخير في العائد لأجل عشرة أعوام إلى زيادة توقعات السوق بأن بنك اليابان قد يرفع الحد الأقصى مرة أخرى في وقت مبكر من اجتماعه المقبل لوضع السياسة في 30-31 أكتوبر.