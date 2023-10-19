نيمار: أشعر بخيبة أمل .. ليس من السهل تجاوز تأثيرات الإصابة

قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إن نجم المنتخب المخضرم نيمار لاعب الهلال السعودي سيخضع لعملية جراحية بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة وتمزق في الغضروف خلال مباراة في تصفيات كأس العالم أمام أوروجواي هذا الأسبوع ما سيتسبب في غيابه عن الملاعب عدة أشهر.

وقال نيمار إنه يشعر بخيبة أمل بسبب ابتعاده عن الملاعب من جديد بعد وقت قصير من تعافيه من عملية في الكاحل.

وقال النجم البرازيلي عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي "هذا وقت حزين جدا.. أعرف أنني قوي لكني هذه المرة سأكون في حاجة أكبر لأسرتي وأصدقائي."

وأضاف اللاعب قوله "ليس من السهل تجاوز تأثيرات الإصابة والجراحة. تخيلوا مواجهة كل هذا من جديد بعد أربعة أشهر من التعافي."

وأصيب نيمار خلال التحام مع نيكولاس دي لا كروز لاعب أوروجواي في الدقيقة 44 من هزيمة البرازيل 2-صفر ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء.

ووسط قلق زملائه غادر المهاجم البرازيلي الذي كان ممسكا بركبته اليسرى الملعب على محفة وهو يبكي قبل أن يستخدم عكازين للسير بعد المباراة.

وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان "المهاجم سيخضع لعملية جراحية في موعد لم يتحدد بعد لعلاج الإصابات.

"الفريق الطبي في المنتخب الوطني على تواصل دائم مع نظيره في الهلال ويعملان على تعافي اللاعب".

وأوضح الاتحاد أن الأشعة التي خضع لها لاعب برشلونة السابق عقب المباراة أثبتت تعرضه لقطع في الرباط الصليبي وتمزق في غضروف ركبته اليسرى.

وفي وقت سابق من العام الحالي خضع نيمار (31 عاما) لجراحة في كاحله الأيمن تطلبت خمسة شهور للتعافي قبل انضمامه للهلال المنتمي للعاصمة السعودية قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي بناء على عقد لمدة عامين.



وتعرض نيمار للكثير من الإصابات خلال مسيرته، حيث قضى ثلاث فترات طويلة بعيدا عن الملاعب خلال مسيرته مع سان جيرمان بعد تعرضه لإصابات في قدمه اليمنى.

وفي كأس العالم 2014، تعرض لإصابة في ظهره في مباراة دور الثمانية أمام كولومبيا غاب بسببها عن الهزيمة المذلة 7-1 أمام ألمانيا في قبل النهائي.

وفي كأس العالم 2018 في روسيا، عرقلت الإصابات مرة أخرى حلمه للفوز بكأس العالم. وفي بداية نفس العام تعرض لإصابة بالتواء في كاحله الأيمن أثرت على أحد أصابع القدم.

وغاب عن 16 مباراة مع باريس سان جيرمان في نهاية موسم 2017-2018 ولم يكن في كامل لياقته عندما شارك، رغم الألم، مع البرازيل في كأس العالم حتى الهزيمة أمام بلجيكا في دور الثمانية والخروج من النهائيات.

وتعرض اللاعب لإصابات مماثلة في عامي 2019 و2021 وفي كأس العالم العام الماضي في قطر.

