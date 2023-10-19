أرباح بنك أبوظبي الأول تقفز 46% في الربع الثالث لتتجاوز التوقعات

أعلن بنك "أبوظبي الأول" اليوم قفزة 46 في المائة في صافي أرباح الربع الثالث ليفوق توقعات المحللين وذلك بفضل ارتفاع الدخل من مدفوعات الفائدة من عملاء دفعوا أكثر للاقتراض.

وقال أكبر بنك في الإمارات من حيث الأصول في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إن صافي الأرباح قفز إلى 4.3 مليار درهم (1.17 مليار دولار).

وكان المحللون قد توقعوا أرباحا بنحو 3.7 مليار درهم في المتوسط، وفقا لبيانات بورصة لندن.

