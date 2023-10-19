كانتاس أيروايز تنسحب من صفقة شراء آليانس أفياشن

أعلنت شركة الطيران الأسترالية "كانتاس أيروايز" انسحابها من صفقة الاستحواذ على شركة الخدمات الجوية آليانس أفياشن سيرفيسز ليمتد مقابل 614 مليون دولار بعد اعتراض هيئة حماية المنافسة الأسترالية.

وقالت كانتاس إنها ستواصل خدمة قطاع الخدمات الجوية المتنامي من خلال نشاطها في مجال الطيران العارض الذي يستحوذ على نحو 27 في المائة من سوق الطيران العارض في أستراليا حاليا.

في الوقت نفسه ستحتفظ كانتاس بحصتها البالغة نحو 20 في المائة من أسهم أليانس أفياشن وستحافظ على اتفاقيتها طويلة المدى التي تتيح لشركة كانتاس جروب تشغيل ما يصل إلى 30 طائرة طراز إي 190 مملوكة لشركة أليانس أفياشن.

وأشارت كانتاس إلى أنها وافقت على تفعيل خيار تشغيل أربع طائرات إضافية وفقا لهذه الاتفاقية ليصل العدد الإجمالي لطائرات إي 190 التي تشغلها أليانس لصالح كانتاس إلى 26 طائرة، مع حق الأخيرة في تشغيل أربع طائرات أخرى.

يذكر أن كانتاس توصلت في مايو من العام الماضي لاتفاق لشراء أليانس أفياشن بالكامل، بعد أن اشترت أقل من 20 في المائة من أسهمها في فبراير 2019.