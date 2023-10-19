فولكسفاجن تقرر وقف إنتاج أرخص سيارة كهربائية لديها

تعتزم شركة صناعة السيارات الألمانية العملاقة "فولكسفاجن" وقف إنتاج السيارة إي-آب وهي أرخص سيارة كهربائية لديها في وقت لاحق من العام الحالي بسبب القواعد الأوروبية الجديدة للأمن السيبراني ومكافحة القرصنة المعلوماتية.

ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة التي ستطبق على جميع السيارات الجديدة التي يتم إنتاجها اعتبارا من يوليو 2024 ستلتزم شركات صناعة السيارات بتثبيت برنامج كمبيوتر يحمي برامج وأنظمة السيارات من هجمات القرصنة الإلكترونية.

وقال توماس شافير رئيس قطاع سيارات فولكسفاجن في مجموعة فولكسفاجن جروب التي تضم عددا من العلامات التجارية الأخرى مثل أودي وسكودا، مبررا قرار الشركة وقف إنتاج السيارة إي- آب بأنه "سيتعين علينا إضافة بنية تحتية إلكترونية جديدة تماما لسياراتنا وهو ما سيكون مكلفا للغاية".

يذكر أن فولكسفاجن أعادت فتح باب حجز السيارة الكهربائية إي- آب مرة أخرى في العام الماضي فقط، بعد وقف الحجز لمدة 14 شهرا لإنهاء قوائم الحجز الطويلة. ولن تقبل الشركة أي طلبات حجز جديدة للسيارة في بعض مناطق أوروبا.

يذكر أن سعر السيارة إي- آب ستايل بلس في ألمانيا أقل من 27 ألف يورو، أي نحو 17325 يورو بعد خصم الدعم الذي يحصل عليه المشتري من الحكومة وهو ما يجعلها أرخص سيارة كهربائية لدى فولكسفاجن.

وقالت فولكسفاجن إنها ستوقف أيضا إنتاج النسخة التي تعمل بمحرك بنزين من هذا الطراز، في حين تعتزم الشركة إطلاق نسخة جديدة كهربائية من هذا الطراز خلال الأعوام القليلة المقبلة.

وتستهدف فولكسفاجن ألا يزيد سعر السيارة الكهربائية الجديدة عن 20 ألف يورو لتظل أرخص من السيارة التي أعلنت الشركة في وقت سابق اعتزامها طرحها وهي بولو آي.دي.