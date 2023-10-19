"المتقدمة" تربح 45 مليون ريال في الربع الثالث بارتفاع 67%

أعلنت "الشركة المتقدمة للبتروكيماويات" النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-09-30 "تسعة أشهر".
|بند
|الربع الحالي
|الربع المماثل من العام السابق
|التغير%
|الربع السابق
|التغير %
|المبيعات/الإيرادات
|594
|657
|-9.59
|582
|2.06
|إجمالي الربح (الخسارة)
|122
|89
|37.08
|125
|-2.4
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|80
|55
|45.45
|82
|-2.44
|صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|45
|27
|66.67
|60
|-25
|إجمالي الدخل الشامل
|-46
|-115
|-60
|163
|-
|جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
|بند
|الفترة الحالية
|الفترة المماثلة من العام السابق
|التغير%
|المبيعات/الإيرادات
|1,803
|2,337
|-22.85
|إجمالي الربح (الخسارة)
|349
|469
|-25.59
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|226
|369
|-38.75
|صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|148
|301
|-50.83
|إجمالي الدخل الشامل
|137
|-22
|-
|إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)
|3,207
|3,240
|-1.02
|ربحية (خسارة) السهم
|0.57
|1.16
|جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
يعود الارتفاع في صافي أرباح الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بصورة رئيسة إلى الأسباب التالية:
- انخفاض في أسعار البروبان والبروبلين المشترى بنسبة 32 و14 في المائة على التوالي.
- انخفاض في مصاريف الشحن بنسبة 54 في المائة.
- ارتفاع في كميات المبيعات بنسبة 1 في المائة.
ارتفاع صافي الربح أعلاه على الرغم من التالي:
- انخفاض في أسعار المبيعات بنسبة 13 في المائة.
- تحقيق حصة خسائر بمبلغ 32 مليون ريال من الاستثمار في شركة إس كي إدفانسد في الربع الحالي مقارنة بحصة خسائر قدرها 30 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.
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