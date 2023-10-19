"المتقدمة" تربح 45 مليون ريال في الربع الثالث بارتفاع 67%

أعلنت "الشركة المتقدمة للبتروكيماويات" النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-09-30 "تسعة أشهر".

بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير % المبيعات/الإيرادات 594 657 -9.59 582 2.06 إجمالي الربح (الخسارة) 122 89 37.08 125 -2.4 الربح (الخسارة) التشغيلي 80 55 45.45 82 -2.44 صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 45 27 66.67 60 -25 إجمالي الدخل الشامل -46 -115 -60 163 - جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي

بند الفترة الحالية الفترة المماثلة من العام السابق التغير% المبيعات/الإيرادات 1,803 2,337 -22.85 إجمالي الربح (الخسارة) 349 469 -25.59 الربح (الخسارة) التشغيلي 226 369 -38.75 صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 148 301 -50.83 إجمالي الدخل الشامل 137 -22 - إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 3,207 3,240 -1.02 ربحية (خسارة) السهم 0.57 1.16 جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي

يعود الارتفاع في صافي أرباح الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بصورة رئيسة إلى الأسباب التالية:

- انخفاض في أسعار البروبان والبروبلين المشترى بنسبة 32 و14 في المائة على التوالي.

- انخفاض في مصاريف الشحن بنسبة 54 في المائة.

- ارتفاع في كميات المبيعات بنسبة 1 في المائة.

ارتفاع صافي الربح أعلاه على الرغم من التالي:

- انخفاض في أسعار المبيعات بنسبة 13 في المائة.

- تحقيق حصة خسائر بمبلغ 32 مليون ريال من الاستثمار في شركة إس كي إدفانسد في الربع الحالي مقارنة بحصة خسائر قدرها 30 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.