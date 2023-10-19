نيمار .. رباط صليبي وغضروف

أعلن الهلال أمس الأربعاء إصابة مهاجمه البرازيلي نيمار بقطع في الرباط الصليبي للركبة وتمزق في الغضروف.

وقال الهلال عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "أوضحت الفحوص الطبية تعرض لاعبنا نيمار جونيور لقطع في الرباط الصليبي والغضروف على أن يخضع لعملية جراحية لاحقا".

وأشار الهلال، متصدر الدوري السعودي، إلى أن نيمار سيخضع لبرنامج علاجي سيتحدد مدته بعد الجراحة.

وأصيب نيمار خلال التحام مع نيكولاس دي لا كروز لاعب أوروجواي في الدقيقة 44 من هزيمة البرازيل 2-صفر ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.

وغادر المهاجم البرازيلي الملعب على محفة وهو يبكي قبل أن يستخدم عكازين للسير بعد المباراة.

وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان "المهاجم سيخضع لعملية جراحية في موعد لم يتحدد بعد لعلاج الإصابات. الفريق الطبي في المنتخب الوطني على تواصل دائم مع نظيره في الهلال ويعملان على تعافي اللاعب".

وأوضح الاتحاد أن الأشعة التي خضع لها لاعب برشلونة السابق عقب المباراة أثبتت تعرضه لقطع في الرباط الصليبي وتمزق في غضروف ركبته اليسرى.

وانضم نيمار (31 عاما) للهلال من باريس سان جيرمان بطل فرنسا في صفقة ضخمة الصيف الماضي لمدة عامين.

وتعرض نيمار للكثير من الإصابات خلال مسيرته، حيث قضى ثلاث فترات طويلة بعيدا عن الملاعب خلال مسيرته مع سان جيرمان بعد تعرضه لإصابات في قدمه اليمنى.

وفي كأس العالم 2014، تعرض لإصابة في ظهره في مباراة دور الثمانية أمام كولومبيا أبعدته عن الهزيمة المذلة 7-1 أمام ألمانيا في قبل النهائي.

وفي كأس العالم 2018 في روسيا، عرقلت الإصابات مرة أخرى حلمه للفوز بكأس العالم. وفي مطلع العام أصيب بالتواء في كاحله الأيمن أثرت على أصبع قدمه الخامس.

وغاب عن 16 مباراة مع باريس سان جيرمان في نهاية موسم 2017-2018 ولم يكن لائقا تماما، حيث شارك مع البرازيل في كأس العالم رغم الألم حتى تعرضه لكدمة خلال الهزيمة أمام بلجيكا في دور الثمانية.

وتعرض اللاعب لإصابات مماثلة في عامي 2019 و2021 وفي كأس العالم العام الماضي في قطر. وفي وقت سابق من العام الحالي خضع لجراحة في كاحله الأيمن تطلبت خمسة شهور للتعافي قبل انضمامه للهلال.

وسجل مهاجم برشلونة السابق هدفا واحدا في خمس مباريات مع الهلال في كافة المسابقات.

ويتصدر الهلال، الذي سيستضيف مومباي سيتي الهندي في دوري أبطال آسيا الأسبوع المقبل، الدوري المحلي برصيد 23 نقطة بعد تسع جولات وذلك قبل أن يستضيف الخليج بعد غد بالمسابقة.