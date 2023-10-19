أغسطس 2023 .. الأكثر حرا على الإطلاق

أفادت الهيئة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي بأن أغسطس الماضي، هو أكثر الشهور المماثلة له حرا على كوكب الأرض على الإطلاق، وشهد نصف الكرة الأرضية الشمالي، أكثر فصول الصيف ارتفاعا في درجة الحرارة.

وجاء في بيان لسارة كابنك كبيرة العلماء في الهيئة، أن "موجات الحرارة البحرية العالمية، وتنامي ظاهرة إل نينيو يؤدي إلى حدوث ارتفاع إضافي، في درجة الحرارة خلال العام الحالي".

وجاء ارتفاع درجة الحرارة عقب دراسة نشرتها مجلة ساينس أدفانسز الأمريكية، أشارت إلى أن كوكب الأرض تجاوز ستة من أصل تسعة حدود للعمليات، التي تعد ذات أهمية قصوى، للحفاظ على استقرار ومرونة نظام الأرض ككل.

وبحسب صحيفة "لوس أنجليس تايمز"، هذه الحدود تشمل سلامة الغلاف الجوي، والتغيرات التي تطرأ على المياه العذبة والتغير المناخي، وهناك حدان على وشك أن يتم الإخلال بهما، وهما تلوث الهواء وتحمض المحيطات، في حين أن حدا واحدا فقط وهو الأوزون في الغلاف الجوي، هو الذي تعافى قليلا.

ويقول الباحثون في الهيئة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي إن درجات الحرارة العالمية على سطح الأرض في أغسطس الماضي سجلت درجتين وربع الدرجة، أعلى من متوسط درجة الحرارة في الشهر ذاته خلال القرن الـ 20، وبذلك تجاوز الرقم القياسي السابق، وهو 15.6درجة مئوية، الذي تم تسجيله في أغسطس 2016 بأكثر من نصف درجة.

وإضافة إلى أن أغسطس 2023 يعد الأشد حرارة، مقارنة بالأشهر ذاتها التي وردت خلال 174 عاما، في سجلات الهيئة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، فقد شهد ثالث أعلى درجة حرارة خارجة عن المألوف، يشهدها أي شهر مماثل تم تسجيله.

وأكد التقرير ما شهده ملايين الناس خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك موجات الحر التي حطمت الأرقام القياسية، وتعرض لها كل ركن من أركان الكرة الأرضية تقريبا، وشهدت آسيا وإفريقيا والأمريكتان أكثر شهور أغسطس حرارة على الإطلاق، وهو الحال نفسه في القطب الشمالي.