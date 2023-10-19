دراسة: قدرات عقلية هائلة يتمتع بها حراس المرمى

أثبت الباحثون في جامعة دبلن في أيرلندا أن حراس المرمى يتعاملون مع العالم المحيط بهم بقدرات ذهنية وعقلية مختلفة.

وبحسب دراسة نشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، يقول مايكل كوين عالم الأعصاب السلوكي وحارس المرمى المحترف السابق، من جامعة مدينة دبلن: "على عكس لاعبي كرة القدم الآخرين، يطلب من حراس المرمى اتخاذ آلاف القرارات السريعة للغاية بناء على معلومات حسية محدودة أو غير كاملة، وهذا ينبئنا أن حراس المرمى سيمتلكون قدرة معززة على الجمع بين البيانات من الحواس المختلفة، وقد تم تأكيد هذه الفرضية من خلال نتائجنا". تم إجراء التجارب لاختبار مدى سرعة الاستجابة عند مجموعة من المشاركين من بينهم حراس مرمى ولاعبون عاديون وغير رياضيين، تم عرض ومضات - محفزات بصرية - مصحوبة بصافرة واحدة أو اثنتين - محفزات سمعية -، وكان لدى حراس المرمى معالجة أكثر كفاءة متعددة بوضوح، مقارنة باللاعبين وغير اللاعبين، ما يدل على قدرة تقدير توقيت الإشارات السمعية والبصرية بشكل أكثر دقة وسرعة.

وأظهر حراس المرمى تفاعلا أقل بين المحفزات البصرية والسمعية، ما يشير إلى أنهم أكثر عرضة لفصل الإشارات الحسية.

ولكن هل هذه المعالجة الفائقة متعددة الحواس هي السبب وراء تحول هؤلاء الأشخاص إلى حراس مرمى، أم أنها نتيجة لعبهم حراس مرمى؟ ربما أكثر من أي شخص آخر في الملعب، يتعين على حراس المرمى تفسير الإشارات البصرية والسمعية بسرعة لا تصدق.

يريد فريق البحث البناء على هذه الدراسة في المستقبل للنظر في المواضع المختصة الأخرى، مثل المهاجم وقلب الدفاع، لمعرفة ما إذا كانت هناك أي اختلافات كبيرة في المعالجة متعددة الحواس.