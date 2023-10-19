اكتشاف 3 أدوية تقاوم النعاس .. فاعليتها أقوى من القهوة

اكتشف علماء من كندا ثلاثة أدوية مقاومة للتعب يمكن أن تساعد على محاربة النعاس أثناء النهار بشكل أفضل من قهوة الإسبريسو.

وقام الفريق بمراجعة الدراسات السابقة للأدوية على مشاركين يعانون انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم وكانوا يستخدمون بالفعل علاجا آخر، مثل قناع الضغط الهوائي الإيجابي.

ويعرف انقطاع النفس أثناء النوم، بأنه حالة شائعة تتعلق بالنوم، حيث يتوقف التنفس ويعود بشكل متكرر أثناء النوم طوال الليل، ما يعرض الجسم لخطر حرمانه من الأكسجين الحيوي بشكل خطير. وينطوي انقطاع النفس هذا على ثلاثة أنواع، أكثرها شيوعا هو انقطاع النفس الانسدادي. وخلال الدراسة، راجع العلماء 14 تجربة سريرية سابقة مع ما مجموعه 3085 مشاركا يعانون انقطاع النفس الانسدادي وما يرتبط به من النعاس المفرط أثناء النهار.

وقارنوا فاعلية ثلاثة أدوية مضادة للتعب: سولريامفيتول، وأرمودافينيل - مودافينيل، وبيتوليسانت، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وتبين أن جميعها كانت فعالة في مكافحة تعب المرضى، مقارنة بالدواء الوهمي، وكان للسولريامفيتول التأثير الأكبر.

وتم قياس تعب المشاركين باستخدام استبانات تم الإبلاغ عنها ذاتيا واختبار يسمى اختبار الحفاظ على اليقظة، الذي يقيس مدى يقظة الشخص خلال النهار. وهو ينطوي على شخص يحاول البقاء مستيقظا أثناء وجوده في غرفة ذات إضاءة خافتة بينما يرتدي أجهزة استشعار لقياس علاماته الحيوية. ووجد العلماء أن عقار أرمودافينيل - مودافينيل وبيتوليسانت يحسن اليقظة بعد شهر من الاستخدام.