محمد صلاح يدعو لإيصال المساعدات إلى غزة بشكل فوري

دعا محمد صلاح قائد منتخب مصر لكرة القدم ومهاجم ليفربول الإنجليزي بسرعة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على الفور، وذلك في أول رد فعل من أحد أكثر اللاعبين العرب والمسلمين تأثيرا وشهرة في العالم.

وبحسب "رويترز" قال صلاح البالغ عمره 31 عاما في مقطع فيديو مقتضب عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا) "ليس من السهل دائما الحديث في مثل هذا التوقيت الصعب، حيث يوجد الكثير من العنف. يجب حماية كافة الأرواح.

"الأمر الواضح الآن هو أنه يجب السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة على الفور. الناس هناك في أوضاع مرعبة. ما رأيناه في المستشفى كان مرعبا".