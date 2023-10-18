مدير دورتموند: الأندية السعودية قوية ماليا

برلين ـ «د. ب. أ»: أكد سيباستيان كيل، المدير الرياضي في نادي بوروسيا دورتموند الألماني، ضرورة اتخاذ خطوات ضرورية في سوق الانتقالات من أجل المنافسة مع الأندية السعودية القوية ماليا.

وقال كيل في حوار مع مجموعة "فونك" الإعلامية، "بالحديث عن الصرف في سوق الانتقالات والرواتب لا يمكننا المنافسة، ويجب علينا تقبل ذلك وأن نستخلص النتائج من ذلك".

وأضاف، "يجب علينا أن نكون أكثر إبداعا وشجاعة، وربما يمكننا أن نتعاقد مع لاعبين في صفقات انتقال حر أو التعاقد مع اللاعبين الشباب بشكل مبكر".

وأضاف كيل إن دورتموند يرغب في أن يظل واحدا من أكبر الأندية في أوروبا، حتى وإن أصبحت المنافسة عالية.

وأوضح، "هناك لاعبون جدد في السوق، إذا نظرت إلى مجموعتنا في دوري الأبطال، سنجد أن نيوكاسل صرف كثيرا من الأموال، وكذلك ميلان وباريس سان جيرمان، نحن بحاجة للتعامل مع تلك التحديات لبعض الوقت اعتبارا من الآن ".

وتابع أن دورتموند لديه بعض أوجه القصور فيما يتعلق بالتنافسية مقارنة بالأندية الأخرى المدعومة من ملاك أو دول بأكملها، ورغم ذلك فإن النادي يرغب في لعب دور مهم في أوروبا.

وتم اختيار السعودية لتنظيم كأس العالم للأندية 2023 وكأس أمم آسيا 2027، كما أنها أكدت تقدمها بعرض لاستضافة كأس العالم 2034 للاتحاد الدولي (فيفا).