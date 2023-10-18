ستاندرد آند بورز: الحرب في الشرق الأوسط تزيد الضغط على تقييم المخاطر الجيوسياسية

أكدت وكالة ستاندرز آند بورز في تقرير لها أن اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في الشرق الأوسط يزيد من الضغط على التقييم العالمي للمخاطر الجيوسياسية.

وبحسب "رويترز" أفاد التقرير بأن الحرب ستزيد توتر العلاقات الدولية الناجم عن الحرب الروسية في أوكرانيا والعلاقات المتوترة بين الصين والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الخطر الرئيس في حالة أي تصعيد هو احتمال حدوث صدمة في إمدادات الطاقة مما قد يؤجج التضخم ويؤثر على النشاط الاقتصادي.

ومن المرجح أن يقتصر الصراع في الشرق الأوسط إلى حد كبير على إسرائيل وغزة، ما يحد من التأثير الجغرافي والائتماني له.

واختتمت الوكالة تقريرها بأن هذه الحرب تعد مثبطا إضافيا لأنشطة الأعمال العالمية وثقة المستهلكين، مضيفة أن قطاعي السفر والسياحة قد يعانيان وسط مخاوف من امتداد الصراع إلى مناطق أخرى.