9 شركات مدرجة ربحية أسهمها تتجاوز 8 ريالات خلال 12 شهرا .. 3 فاقت 12.5 ريال

حققت تسع شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية عائدا على السهم "ربحية السهم" بأكثر من ثمانية ريالات آخر 12 شهرا "الربعين الثالث والرابع 2022 والأول والثاني 2023"، فيما تجاوزت ربحية السهم لثلاث شركات 12.5 ريال للفترة المذكورة.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في "الاقتصادية" استند إلى بيانات "تداول"، خسرت ثماني شركات أكثر من 2.2 ريال للسهم، إحداها تجاوزت خسائرها خمسة ريالات للسهم.

والعائد على السهم أو ربحية أو خسائر السهم، هو حصة السهم من أرباح أو خسائر الشركة لفترة مالية محددة، ويتم الحصول عليه بقسمة الأرباح الصافية للشركة على عدد أسهمها، وكلما ارتفع العائد كان مؤشرا إيجابيا للشركة مع الأخذ في الحسبان التطور التاريخي والمقارنة بالشركات نفسها في القطاع وعدد الأسهم للشركة.

ومن المعلوم أن قرار الاستثمار في الشركات يحتاج إلى عديد من المؤشرات المالية معا، ولا يمكن الاعتماد على مؤشر بمفرده.

الأعلى ربحية

تصدر الشركات من حيث ربحية السهم، شركة علم 14.8 ريال، ثم سابك للمغذيات 12.9 ريال، ولوبريف 12.7 ريال، ليتجاوز العائد على السهم لكل من الشركات الثلاث 12.5 ريال.

خلف الشركات الثلاث، تأتي شركة سدافكو 11.1 ريال للسهم، ثم عذيب للاتصالات 10.7 ريال، وسلوشنز 9.5 ريال، وتنمية 9.4 ريال، وبوبا العربية، والأبحاث والإعلام 8.4 ريال لك منهما.

الأكبر خسارة

بينما كانت شركة البحر الأحمر الأكثر خسارة للسهم آخر 12 شهرا بـ5.6 ريال، ثم الزامل للصناعة 4.9 ريال، وساكو 4.3 ريال، وتكوين 4.1 ريال، واليمامة للحديد أربعة ريالات للسهم.

بينما بلغت خسارة السهم 3.2 ريال لشركة بترو رابغ، و2.9 ريال لنماء للكيماويات، و2.2 ريال للتطويرية الغذائية.



وحدة التقارير الاقتصادية