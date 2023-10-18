الأسهم الأوروبية تتراجع متأثرة بانخفاض قطاع التكنولوجيا وصراع الشرق الأوسط

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم متأثرة بانخفاض أسهم شركات صناعة الرقائق وشركة الأدوية البريطانية أسترازينيكا، في حين أثرت المخاوف المتزايدة بشأن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط على المعنويات.

وبحسب "رويترز" تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع.

وخسر سهم إيه.إس.إم.إل 3.4 في المائة بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لمعدات أشباه الموصلات عن طلبيات أقل من المتوقع وحذرت من ثبات المبيعات في العام المقبل.

ونزلت أسهم شركات أخرى لتصنيع الرقائق مثل إيه.إس.إم إنترناشونال وبي.إي سيميكونداكتور مما ضغط على قطاع التكنولوجيا في أوروبا الذي هبط 2.2 في المائة.

وأدى تزايد حالة عدم اليقين بشأن الصراع بالشرق الأوسط، وسلسلة من تقارير الأرباح المتباينة وقفزة في عوائد السندات بعد بيانات اقتصادية أمريكية أفضل من المتوقع، لإبقاء الأسهم الأوروبية تحت الضغط هذا الأسبوع.

وانخفض سهم أسترازينيكا 5.8 في المائة بعد أن خيبت بيانات آمال بعض المحللين بشأن تجربة في مرحلة متأخرة تخص عقارا لعلاج مرضى سرطان الرئة.

وكان قطاع الطاقة الرابح الوحيد بين المؤشرات الفرعية الرئيسة، إذ ارتفع 0.3 في المائة، فيما عززت المخاطر على الإمدادات من الشرق الأوسط أسعار النفط الخام.