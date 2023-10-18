ولي العهد ورئيس وزراء سنغافورة يستعرضان العلاقات الثنائية وفرص تطويرها

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي في قصر اليمامة بالرياض، اليوم، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة لي هسين لونغ.

وقد أجريت لدولته مراسم الاستقبال الرسمية.

وعقد ولي العهد، ودولة رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، جلسة مباحثات رسمية.

ورحب ولي العهد بدولته في المملكة، فيما عبر رئيس الوزراء السنغافوري، عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه ولي العهد.

وقد جرى استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

