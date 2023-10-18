اتحادات آسيا بصوت واحد: نحن خلف الملف السعودي لاستضافة مونديال 2034

أعربت الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، دعمها وإرادتها في الوقوف خلف ملف الترشيح الوحيد المقدم من السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي 2023 في العاصمة الماليزية كوالالالمبور.

وخلال الاجتماع، أعرب الآسيوي لكرة القدم عن تعاطفه الكامل مع العائلات التي فقدت أحباءها خلال المأساة المتواصلة التي خطفت أنظار العالم، معربا عن أمله في التوصل إلى حل سلمي لتسهيل العودة السريعة لكرة القدم في فلسطين.

وصادقت الجمعية العمومية على التقارير المالية المدققة، وتقرير المدققين الماليين لـ 2022، وكذلك على ميزانية 2023 و2024.