أمريكا تسمح لموظفيها غير الأساسيين بمغادرة لبنان .. وفرنسا تنصح مواطنيها بعدم السفر

سمحت الولايات المتحدة بمغادرة الموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم من سفارتها في بيروت في مواجهة تدهور الأوضاع الأمنية في لبنان بسبب النزاع الدائر في فلسطين.

في الوقت نفسه، رفعت الولايات المتحدة مستوى التحذير من السفر من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الرابعة وهي الأعلى، ونصحت جميع الأمريكيين بعدم السفر إلى لبنان.

وطلبت وزارة الخارجية، من الأمريكيين الامتناع عن السفر إلى لبنان بسبب الوضع الأمني الذي لا يمكن التكهن به.

وفي الأيام الأخيرة، سجلت سلسلة من الحوادث عند طول حدود جنوب لبنان.

وتجمع مئات المتظاهرين أمام السفارة الأمريكية في العاصمة بيروت، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

كما تجمع مئات المحتجين أمام السفارة الفرنسية في بيروت ورشقوا المبنى بالحجارة.

واندلعت احتجاجات غاضبة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في مدينتي صيدا وصور بجنوب لبنان، حيث دعت الفصائل الفلسطينية في لبنان إلى مسيرات حاشدة للتنديد بضرب المستشفيات.

وحثت فرنسا رعاياها على تجنب السفر إلى لبنان بينما أوقف عدد من شركات الطيران الغربية رحلاته. نظرا للتوترات الأمنية في المنطقة، لا سيما على الحدود الجنوبية.

وطلبت وزارة الخارجية البريطانية من رعاياها في لبنان: "التفكير فيما إذا كانوا بحاجة إلى البقاء، وإذا لم يكن الأمر كذلك، أن يغادروا بالوسائل التجارية التي ما زالت متاحة".

وأصدرت كندا وإسبانيا وألمانيا وأستراليا تحذيرات من السفر أيضا.