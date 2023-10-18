بريطانيا: التضخم في سبتمبر عند أدنى مستوى في 18 شهرا .. مخالفا للتوقعات

أظهرت بيانات رسمية اليوم، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا استقر عند أدنى مستوى في 18 شهرا عند 6.7 في المائة في سبتمبر، مخالفا توقعات الاقتصاديين بمزيد من التدهور.

وتتوقع الأسواق المالية أن يبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة عند 5.25 في المائة في 2 نوفمبر المقبل، بعد أن أبقاها بدون تغيير في سبتمبر عقب الإعلان عن انخفاض غير متوقع لمعدل التضخم في أغسطس في اليوم السابق لصدور القرار، وارتفع الاسترليني بشكل طفيف عقب صدور البيانات، ما يزيد من فرص رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات اليوم، أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة والمشروبات الكحولية والتبغ المتقلبة وينظر إليه أحيانا على أنه يعطي دلالة أفضل لاتجاهات الأسعار الأساسية، انخفض بأقل من المتوقع إلى 6.1 في المائة في سبتمبر من 6.2 في المائة في أغسطس.

ولا يزال تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا هو الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة الكبرى، تليها فرنسا وإيطاليا بـ 5.7 و 5.6 في المائة على الترتيب لشهر سبتمبر.