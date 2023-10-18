روسيا : قصف مستشفى غزة جريمة صادمة .. وإسرائيل تحاول تبرئة نفسها

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم، إن قصف مستشفى في غزة أدى لمقتل مئات الفلسطينيين جريمة مروعة وصادمة، مشيرة إلى أنه يتعين على إسرائيل تقديم صور الأقمار الصناعية لإثبات عدم تورطها في الهجوم.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن ضربة جوية إسرائيلية استهدفت المستشفى، بينما عزت إسرائيل الانفجار في المستشفى الأهلي المعمداني إلى صاروخ أطلقته حركة الجهاد الإسلامي وفشل في الوصول إلى هدفه لكن الحركة نفت مسؤوليتها عن ذلك.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية لراديو سبوتنيك "نصنف مثل هذا الفعل غير القانوني على أنه جريمة .. وفعل مجرد من الإنسانية".

وبينت أن هناك محاولة واضحة من قبل البعض لتبرئة أنفسهم من المسؤولية، ولا يكفي مجرد الإدلاء بتعليقات في وسائل الإعلام على مثل هذا الحادث إذ يتعين على إسرائيل وأمريكا تقديم صور الأقمار الصناعية، مضيفة "من فضلكم قدموا صور الأقمار الصناعية، وحبذا أن يفعل الشركاء الأمريكيون ذلك".