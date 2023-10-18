"الدريس" تربح 67.6 مليون ريال في الربع الثالث .. بارتفاع 9.5 %

أعلنت شركة "الدريس للخدمات البترولية والنقليات" النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-09-30 "ثلاثة أشهر".
|
بند
|
الربع الحالي
|
الربع المماثل من العام السابق
|
التغير%
|
الربع السابق
|
التغير %
|
المبيعات/الإيرادات
|
3,883.2
|
3,256.2
|
19.25
|
3,580.6
|
8.45
|
إجمالي الربح
|
175.8
|
150.4
|
16.89
|
168.9
|
4.08
|
الربح التشغيلي
|
106.6
|
88.9
|
19.91
|
104.4
|
2.11
|
صافي الربح بعد الزكاة والضريبة
|
67.6
|
61.7
|
9.56
|
70.2
|
-3.7
|
إجمالي الدخل الشامل
|
67.6
|
61.7
|
9.56
|
70.2
|
-3.7
|
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال
|
بند
|
الفترة الحالية
|
الفترة المماثلة من العام السابق
|
التغير%
|
المبيعات/الإيرادات
|
10,882.4
|
9,023.9
|
20.59
|
إجمالي الربح
|
508
|
423.1
|
20.07
|
الربح التشغيلي
|
314.4
|
256.1
|
22.76
|
صافي الربح بعد الزكاة والضريبة
|
208.3
|
170
|
22.53
|
إجمالي الدخل الشامل
|
208.3
|
170
|
22.53
|
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)
|
1,167.7
|
1,052.7
|
10.92
|
ربحية (خسارة) السهم
|
2.78
|
2.27
|
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال
|
بند
|
توضيح
|
يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى
|
يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى زيادة المبيعات لقطاعي بترول وناقل وزيادة إيرادات التمويل وزيادة الحصة في نتائج استثمار في المشروع المشترك وزيادة الدخل من استثمار الصكوك وانخفاض المصاريف البيعية والتسويقية بالرغم من زيادة المصاريف العمومية والإدارية والأعباء المالية ومصاريف الزكاة وانخفاض الإيرادات الأخرى وعدم وجود أي تأثير في الربع الحالي في محفظة الأسهم التي تم تصفيتها التي كانت موجودة في الربع المماثل من العام السابق.
|
يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى
|
يعود سبب الانخفاض خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض الإيرادات الأخرى وزيادة المصاريف البيعية والتسويقية والمصاريف العمومية والإدارية والأعباء المالية ومصاريف الزكاة بالرغم من زيادة المبيعات لقطاعي بترول وناقل وزيادة إيرادات التمويل وزيادة الحصة في نتائج استثمار في المشروع المشترك.
|
يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى
|
يعود سبب الارتفاع خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة المبيعات لقطاعي بترول وناقل وزيادة إيرادات التمويل وزيادة الدخل من استثمار الصكوك وانخفاض المصاريف البيعية والتسويقية بالرغم من زيادة المصاريف العمومية والإدارية والأعباء المالية ومصاريف الزكاة وانخفاض الحصة في نتائج استثمار في المشروع المشترك وانخفاض الإيرادات الأخرى وعدم وجود أي تأثير في الفترة الحالية في محفظة الأسهم التي تم تصفيتها التي كانت موجودة في الفترة المماثلة من العام السابق.
|
طبيعة رأي مراجع الحسابات
|
الرأي غير المعدل
|
ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي
|
تمت مراجعة القوائم المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2022 من قبل مراجع آخر، والذي أبدى رأيا غير معدل حول تلك القوائم المالية بتاريخ 29 جمادى الآخرة 1444 (الموافق 22 يناير 2023). كما تم فحص القوائم المالية الأولية الموجزة للشركة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 من قبل مراجع آخر، والذي أبدى استنتاجا غير معدل حول تلك القوائم المالية الأولية الموجزة في 21 ربيع الأول 1444 (الموافق 17 أكتوبر 2022).
|
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة
|
تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة لتتماشى مع التصنيف في الفترة الحالية.
|
معلومات إضافية
|
تعديل الدخل من العمليات للعام السابق للربع والفترة ناتج عن إعادة تصنيف الإيرادات الأخرى من ضمن الدخل قبل الزكاة.
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