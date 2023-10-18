"الدريس" تربح 67.6 مليون ريال في الربع الثالث .. بارتفاع 9.5 %

يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى

يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى زيادة المبيعات لقطاعي بترول وناقل وزيادة إيرادات التمويل وزيادة الحصة في نتائج استثمار في المشروع المشترك وزيادة الدخل من استثمار الصكوك وانخفاض المصاريف البيعية والتسويقية بالرغم من زيادة المصاريف العمومية والإدارية والأعباء المالية ومصاريف الزكاة وانخفاض الإيرادات الأخرى وعدم وجود أي تأثير في الربع الحالي في محفظة الأسهم التي تم تصفيتها التي كانت موجودة في الربع المماثل من العام السابق.