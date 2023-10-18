صندوق عقاري بـ 4 مليارات ريال لتطوير حديقة الملك سلمان

دشن صندوق عقاري خاص لمشروع حديقة الملك سلمان، بشراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، لتطوير أول مشروع عقاري استثماري في حديقة الملك سلمان، وفق طموحات برنامج جودة الحياة، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030. وجاء الصندوق الاستثماري لتطوير ما يزيد على 290 ألف متر مربع داخل حديقة الملك سلمان، برأسمال أربعة مليارات ريال، بالشراكة بين شركة السعودي الفرنسي كابيتال، مع شركة نايف الراجحي للاستثمار، بدعم من برنامج جودة الحياة؛ أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وضمن الشراكة الاستراتيجية بين البرنامج وشركة السعودي الفرنسي كابيتال، لإطلاق الصندوق الاستثماري الذي تسهم مخرجاته في تعزيز جودة الحياة في حديقة الملك سلمان، ويأتي في سياق تحفيز القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.