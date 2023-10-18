وذلك علاوة على التعاون لتطوير وتأهيل ممارسي نشاط إدارة المرافق العقارية (أفراد، منشآت)، وفق الممارسات العالمية، وتعزيز التعاون في بناء نموذج مقترح لرحلة ترخيص المنشآت لممارسة نشاط إدارة المرافق وفق أفضل الممارسات في هذا المجال لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة والارتقاء بالسوق المحلية تحقيقا لمبدأ استدامة المنشآت، وتعزيزا لجودة الحياة.
دراسة تأسيس مجلس تنسيقي لحوكمة وتنظيم قطاع المرافق العقارية
وذلك علاوة على التعاون لتطوير وتأهيل ممارسي نشاط إدارة المرافق العقارية (أفراد، منشآت)، وفق الممارسات العالمية، وتعزيز التعاون في بناء نموذج مقترح لرحلة ترخيص المنشآت لممارسة نشاط إدارة المرافق وفق أفضل الممارسات في هذا المجال لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة والارتقاء بالسوق المحلية تحقيقا لمبدأ استدامة المنشآت، وتعزيزا لجودة الحياة.
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