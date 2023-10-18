دراسة تأسيس مجلس تنسيقي لحوكمة وتنظيم قطاع المرافق العقارية

وقعت الهيئة العامة للعقار، والشركة السعودية لإدارة المرافق، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في تطوير معايير إدارة المرافق العقارية، ودراسة تأسيس مجلس تنسيقي بين الجهات ذات العلاقة لحوكمة وتنظيم قطاع المرافق العقارية وتطوير المعايير اللازمة لها، وتعزيز التعاون في مجال الدراسات اللازمة حول السوق المحلية ورصد التحديات وفرص الاستثمار لتطوير قطاع المرافق العقارية والارتقاء به.وذلك علاوة على التعاون لتطوير وتأهيل ممارسي نشاط إدارة المرافق العقارية (أفراد، منشآت)، وفق الممارسات العالمية، وتعزيز التعاون في بناء نموذج مقترح لرحلة ترخيص المنشآت لممارسة نشاط إدارة المرافق وفق أفضل الممارسات في هذا المجال لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة والارتقاء بالسوق المحلية تحقيقا لمبدأ استدامة المنشآت، وتعزيزا لجودة الحياة.