الأسهم السعودية .. السوق قادرة على تحقيق أداء إيجابي حتى مستويات 10820 نقطة

واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الثانية لتغلق عند 10731 رابحة 109 نقاط ما يعادل 1 في المائة، في أداء متوافق مع التوقعات حيث أشير إلى وصول المؤشر إلى تلك المستويات، ولا تزال السوق قادرة على تحقيق أداء إيجابي حتى 10820 نقطة، حتى وإن تعرضت لضغوط بيعية أثناء جلسة اليوم.وجاء الارتفاع بدعم من الشركات الكبيرة، بعدما وصل عدد منها إلى مستويات منخفضة تصل إلى عامين، ما دفع ببعض المتعاملين إلى الشراء عند مستويات سعرية منخفضة قبل اكتمال النتائج المالية للشركات، إلا أن تحركات السوق لم تكن بنشاط ملحوظ على مستوى السيولة التي تقف عند المعدل اليومي منذ بداية العام عند 5.3 مليار ريال.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 10626 نقطة وسجل أعلى نقطة عند 10774 كاسبا 1.4 في المائة، بينما الأدنى عند 10614 نقطة فاقدا 0.08 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق عند 10731 نقطة رابحا 109 نقطة بنحو 1 في المائة. وارتفعت السيولة 4 في المائة بواقع 201 مليون، لتصل إلى 5.3 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 16 في المائة بنحو 29 مليون لتصل إلى 208 ملايين سهم متداول. أما الصفقات فارتفعت 18 ألفا، ما يعادل 4 في المائة لتصل 443 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفعت جميع القطاعات ما عدا "إنتاج الأغذية" و"التأمين" اللذين تراجعا بنحو 0.7 و0.05 في المائة على الترتيب، بينما تصدر المرتفعة "السلع الرأسمالية" بواقع 2.8 في المائة، يليه "المرافق العامة" بـ2.5 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" 2.1 في المائة. وكان الأعلى تداولا قطاع البنوك بنحو 18 في المائة بقيمة 936 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" 14 في المائة ما يمثل 741 مليون ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 12 في المائة بنحو 659 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الكثيري" بنحو 6.80 في المائة ليبلغ 2.67 ريال، يليه "وقت اللياقة" بـ5.94 في المائة ليصل إلى 146.20 ريال، وحل ثالثا سهم "إم آي إس" 5.26 في المائة حيث أغلق عند 136.20 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "سايكو" بواقع 2.63 في المائة ليغلق عند 12.60 ريال، يليه "أسيج" بمقدار 2.47 في المائة إلى 11.84 ريال، وحل ثالثا سهم "أميانتيت" 2.24 في المائة ليقفل عند 43.65 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "أرامكو السعودية" بقيمة 404 ملايين ريال، يليه مصرف الراجحي بنحو 385 مليون ريال، وحل ثالثا "أكوا باور" بـ264 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية